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الداخلية تداهم مخازن الخردة والمسابك للحد من سرقة مهمات السكة الحديد

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:54 م
الداخلية تداهم مخازن الخردة والمسابك للحد من سرقة مهمات السكة الحديد حملة أمنية- أرشيفية
محمود عبد الراضي_دينا الحسيني
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وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية وانضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات الأمن المختلفة تستهدف مخازن الخردة والمسابك، وذلك عقب ما رصدته المتابعة فى الآونة الأخيرة من تزايد حوادث سرقة المهمات المصلحية للسكة الحديد ببعض المحافظات والعمل على استهداف وضبط مرتكبى تلك الوقائع.

 

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن القاهرة، الجيزة وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن - بتنفيذ حملة تفتيشية مُكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك.

 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 14 قضية 3 قضايا الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات - قضيتين بكلٍ من "الشرقية، البحيرة، قنا"، قضية واحدة بكل من " القليوبية، الغربية، المنوفية، المنيا، سوهاج " لسرقة المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية كابلات نحاسية، فرش وزوايا حديد، فلنكات، فرامل، مسامير وصواميل خرطوم هواء، قضبان، ألواح فايبر، كراسى قطارات، أقفزة مفصلة قضبان بإجمالي 14 متهما.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

 


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