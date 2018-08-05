الجيش السورى ينفذ غارات جوية على تحركات لعناصر "داعش" فى السويداء

دمشق (أ ش أ)

نفذ سلاح الجو بالجيش السورى، اليوم الأحد، غارات مركزة على تحركات وتجمعات عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى عمق بادية السويداء أسفرت عن وقوع خسائر فى صفوفهم من الأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الغارات كانت مركزة على تحركات وآليات إرهابيى "داعش" جهة منطقة الكراع وبئر قنيان وصنيم الغرز على عمق نحو 30 كم شرق قرى ريف السويداء الشمالى الشرقى.

وأسفرت الغارات عن القضاء على عدد من إرهابيى التنظيم التكفيرى وإصابة آخرين وتدمير آليات وذخائر كانت بحوزتهم.

وفى سياق متصل، شهد ريف حماة الشمإلى مقتل عناصر من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى، بعد أن وجه الجيش السورى ضربات مكثفة على أوكاره ومحاور تحركاته.

وأفادت الوكالة بأن الجيش السورى نفذ رمايات مدفعية وصاروخية على أوكار وخطوط إمداد التنظيم وأتباعه فى قرى زيزون والزيارة والزكاة والأربعين والجنابرة بالريف الشمالي، أسفرت عن تدمير مقراتهم وقطع بعض خطوط إمدادهم وإيقاع قتلى بين صفوفهم.

يذكر أن الجيش السورى أحبط أمس هجوما لمجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" على منطقة الزلاقيات بريف حماة الشمإلى بعد القضاء على العديد منهم وتدمير عتادهم.