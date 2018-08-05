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الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:05 م
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 162 لسنة 2018، بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
 
 
ويهدف القانون إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى.
 
 
ويأتى القانون فى إطار سعى الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وحرصا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعى المقدم، والحد من سفر المصريين لطلب التعليم العالى فى الخارج، ما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستويين الإقليمى والدولى.
 
 
نشر القانون بالجريدة الرسمية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية

الجامعات

التعليم العالى




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