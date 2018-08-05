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"التعليم العالى": 62 ألف طالب تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:28 ص
"التعليم العالى": 62 ألف طالب تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن التنسيق الالكترونى - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، الذين تقدموا بطلبات تحويلات تقليل الاغتراب، بلغ حتى الآن 62 ألف طالب وطالبة، منذ أن فتح موقع التنسيق الإلكترونى الباب لهم.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تقليل الاغتراب مفتوح لأولئك الذين تم ترشيحهم فى كليات ومعاهد بعيدة عن مناطقهم الجغرافية سواء للتحويل للمناظرة أو غير المناظرة، اعتبارًا من أمس وحتى غد الاثنين، موضحًا أن كل طالب مسئول عن رغبته فى التحويل، وأنه لن يتم إعادة الطالب لرغبته الأصلية، إذا ما تم تحويله إلى كلية اختارها هو بنفسه فى تحويلات تقليل الاغتراب.

 

 


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التحويلات

تقليل الاغتراب

التعليم العالى




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