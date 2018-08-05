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التعليم: احتساب المجموع التراكمى للثانوية العامة من الصفين الثانى والثالث لعام واحد

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:42 م
التعليم: احتساب المجموع التراكمى للثانوية العامة من الصفين الثانى والثالث لعام واحد أحمد خيرى المتحدث باسم التربية والتعليم
كتب كريم كشك
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن العام الدراسى المقبل 2018 -2019، سيتم احتساب درجات المجموع التراكمى للثانوية العامة، من الصفين الثانى والثالث دون الصف الأول، لدفعة العام المقبل فقط.

وأوضح خيرى فى حواره، مع الإعلامية سوزان شرارة، ببرنامج "رأى عام"، والمذاع عبر فضائية "Ten"، لإتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة بالمنظومة الجديدة، للفهم والمشاركة والتدريب والتمكن، على الأساليب الجديدة، دون الضغط عليهم نفسيًا لانشغالهم بالمجموع التراكمى للـ 3 سنوات.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم، قائلًا: "أنه وفقًا لرؤية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بالمنظومة الجديدة، سنتيح للصف الأول الثانوى إمكانية تجربة المناهج الجديدة، وكيفية التعامل معها على التابلت، واستخدام بنك الأسئلة، وبنك المعرفة، وتجربة شبكات الإنترنت بالمداس، واعتباره عامًا تجريبيًا لقياس مدى نجاح المنظومة تحت إشراف الوزارة".


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التابلت

شبكات الإنترنت

وزارة التربية والتعليم

الثانوية العامة




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