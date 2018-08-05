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"التعليم": إعلان المقبولين فى المدارس اليابانية بعد إجازة عيد الأضحى

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:00 م
"التعليم": إعلان المقبولين فى المدارس اليابانية بعد إجازة عيد الأضحى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم
كتب أحمد جودة
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قال أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك 45 مدرسة يابانية، ستتدخل إلى الخدمة التعليمية العام الدراسى المقبل موزعة على 25 محافظة بمستوى الجمهورية، مضيفا إلى أنه تم فتح التقديم أمام أولياء الامور والطلاب 12 يوليو الماضى، ويتم الاختيار وفقا للتوزيع الجغرافى بقرب السكن من المدراس المحددة.

وأضاف "خيرى"، خلال حديثه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم إعلان المقبولين ضمن المدرجين فى المدارس اليابانية بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، لافتا إلى أن الفصل فى المدرسة اليابانية سيضم من 34 إلى 45 طالبًا، واستخدام الأساليب اليابانية فى التعلم دون المساس بالمقرر الدراسى والمناهج والكتب.


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