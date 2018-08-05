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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:14 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.26%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.20%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة  استمر في الصعود ليغلق عند مستوى 15805 نقطة على حجم تداول جيد، وعلى الرسم البياني الأسبوعي ، يحاول المؤشر اختراق الاتجاه الهابط الذي بدأ في مايو وفي حال تمكنه من القيام بذلك يرتفع إلى مستوى 16,600 نقطة.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن المؤشر الرئيسى للبورصة يواجه سلسلة من المقاومات الثانوية من المستوى 15،800 إلى 16،000 نقطة، مما قد يؤدي إلى عمليات جني أرباح مؤقتة ، على الرغم من ذلك ، أثبتت بعض الأسهم أن قوى الشراء تستحوذ عليها بالفعل. أيضا ، ينبغي أن تدعم أي كسر بأحجام كبيرة نسبيا مقارنة بالفترة الأخيرة للمراكز ذات المخاطر الأقل.


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