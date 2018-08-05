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البابا تواضروس يلتقى وزير الخارجية الإيطالى فى المقر البابوى

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:35 م
البابا تواضروس يلتقى وزير الخارجية الإيطالى فى المقر البابوى البابا تواضروس يلتقي وزير الخارجية الإيطالي
كتبت سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزى والوفد المرافق له، اليوم، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
 
 
كان قداسة البابا قد التقى بالوزير الإيطالى نفسه خلال زيارته لإيطاليا فى يوليو الماضى.
 
 
وقال ميلانيزى للبابا أثناء لقاء سابق يسرنى ويزيدنى شرفًا أن أتقابل مع قداستكم وأتبارك منكم فوجودكم مع الآباء البطاركة والبابا فرنسيس فى اجتماع الصلاة المسكونى يزيد من مساحة حرية العبادة التى ندعو إليها".


وأضاف متابعتنا للصراعات الموجودة فى الشرق الأوسط تزيد من مساندتنا وعلاقتنا القوية مع مصر على المستوى الاقتصادى والسياسى.
 
 

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