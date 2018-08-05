البابا تواضروس يلتقى وزير الخارجية الإيطالى فى المقر البابوى

كتبت سارة علام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزى والوفد المرافق له، اليوم، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كان قداسة البابا قد التقى بالوزير الإيطالى نفسه خلال زيارته لإيطاليا فى يوليو الماضى.

وقال ميلانيزى للبابا أثناء لقاء سابق يسرنى ويزيدنى شرفًا أن أتقابل مع قداستكم وأتبارك منكم فوجودكم مع الآباء البطاركة والبابا فرنسيس فى اجتماع الصلاة المسكونى يزيد من مساحة حرية العبادة التى ندعو إليها".





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