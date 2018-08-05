احتجاز رومانيين فى الهند للاشتباه فى اختراقهما حسابات الصراف الآلى

نيودلهى (رويترز)

قالت الشرطة الهندية إن مواطنين رومانيين احتجزا فى نيودلهى أمس السبت، للاشتباه فى اختراقهما حسابات أكثر من 300 مستخدم لماكينات الصراف الألى فى البلاد.

وقال برافين تريباتى، مفوض الشرطة فى إدارة المباحث بالمدينة إن هناك اشتباها فى أن الاثنين سرقا نحو 3 ملايين روبية (44 ألف دولار) من ماكينات للصرف الإلى فى مدينة كولكاتا وحدها وقد يكون إجمإلى المبلغ أكبر.

وأضاف أن المحكمة المحلية فى كولكاتا أمرت باحتجازهما حتى يوم 18 أغسطس.

وتابع قائلا إن السلطات تعتقد أنهما ينتميان إلى عصابة دولية تستخدم أجهزة لسرقة بيانات بطاقات ائتمان العملاء من ماكينات الصراف الآلى.