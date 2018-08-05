إصابة 4 عمال فى حريق بمركز عيون بسبب ماس كهربائى بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى أحد مراكز العيون حيث تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى أحدا مراكز العيون الكائن بالعقار رقم 26 طريق الحرية منطقة الإبراهيمية دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخماده وبالفحص تبين أن المركز محل البلاغ يشغل ثلاثة طوابق بالعقار المشار إليه، ونشب الحريق بأحد الماكينات الخاصة بصيانة نظام الإطفاء بالمركز بالطابق الأرضى مما أدى لاحتراق جزئى للماكينة.

وأسفر الحريق عن إصابة 4 من عمال الصيانة "تابعين لإحدى شركات أنظمة الحريق" بحروق من الدرجة الثانية بمختلف أنحاء الجسم- تم نقلهم للمستشفي الرئيسي الجامعي للعلاج وحالتهم مستقرة .

وبسؤال المصابين أيدوا ما جاء بالفحص وقرروا بأنه أثناء قيامهم بأعمال صيانة بالماكينة المشار إليها حدث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة لها مما أدى لنشوب الحريق، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة باب شرقى وجاري العرض على النيابة.