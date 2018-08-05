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إصابة نجار مسلح بإصابات خطيرة عقب سقوطه من عقار تحت الإنشاء

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:25 م
إصابة نجار مسلح بإصابات خطيرة عقب سقوطه من عقار تحت الإنشاء إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أصيب نجار مسلح بإصابات خطيرة عقب سقوطه من عقار تحت الإنشاء بناحية قرية درين التابعة لمركز نبروة.
 
وتلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز نبروة بوصول مستشفى نبروه المدعو " و. ص . ا  27 سنة" نجار مسلح ومقيم قرية درين مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وادعاء سقوطه من علو ولا يمكن استجوابه
قرر مرافقه "م. ا.  ر. عامل ومقيم درين"  أنه حال قيامه والمصاب باعمال النجارة بالطابق الثانى علوى بعقار تحت الإنشاء بذات القرية اختل توازنه وسقط على الأرض وحدثت إصابته.
 
 
 
 
 
 

 


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