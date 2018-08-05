إصابة عامل بمحطة كهرباء بلقاس بحروق بعد صعقه أثناء صيانة خلية كهربائية

أصيب عامل بمحطة كهرباء محولات بلقاس بحروق كبيرة بالجسم نتيجة صعقه بالكهرباء، أثناء إجراء أعمال الصيانة بخلية كهربائية.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العميد هيثم حجى مأمور مركز بلقاس، من مستشفى بلقاس العام بوصول "م ي س" فنى كهرباء بمحطة محولات بلقاس ومقيم بقرية أبو دشيشة دائرة المركز مصابا بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 100 % ادعاء صعق كهربائى.

وتبين بالفحص إنه أثناء قيام المصاب بإجراء أعمال الصيانة بخلية كهربائية داخل المحطة حدث بها ماس كهربائى، ما أدى إلى حدوث إصابته، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.