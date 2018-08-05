video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 200 مدرس للتحقيق بسب الغياب وترك العمل بمدارس القليوبية

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:31 م
إحالة 200 مدرس للتحقيق بسب الغياب وترك العمل بمدارس القليوبية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
كشف السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمة بمحافظة القليوبية، عن إحالة 200  مدرس للتحقيق بمدارس ابن خلدون والأمام محمد عبده  ببنها، بسبب الغياب وترك العمل بدون إذن نهائيا.
 
وأضاف عز العرب فى بيان له، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على المدارس لرصد مدى استعدادها لاستقبال العام الدراسى 2018 / 2019 طبقا لتوجيهات محافظ القليوبية مشيراً انه جارى حاليا اعداد جداول الحصص الدراسية طبقا للائحة المعمول بها من قبل وزارة التربية والتعليم دون وساطة أو محسوبية.
 
كانت لجان من المتابعه رصدت أثناء المرور على مدارس المرحلة الإبتدائية بالإدارة، خروج 54 مدرسا بدون إذن بمدرسة ابن خلدون، وتغيب 30 اخرين كما تبين  خروج 46 مدرسا بدون إذن، وغياب 21 اخرين بمدرسة الإمام محمد عبده ، وتبين للجان المتابعه قيام مديرة المدرسة بالتوقيع لـ 68 مدرسا، فى حين أن المتواجدين الفعليين هم 35 مدرسا فقط.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يتفقد 6 مشروعات بالخانكة بينها إنشاء 113 عمارة إسكان

مدير تعليم كفر شكر يستقيل عقب إحالته للنيابة بواقعة امتحان طالب مكان آخر

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة