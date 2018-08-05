إحالة 200 مدرس للتحقيق بسب الغياب وترك العمل بمدارس القليوبية

القليوبية نيفين طه

كشف السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمة بمحافظة القليوبية، عن إحالة 200 مدرس للتحقيق بمدارس ابن خلدون والأمام محمد عبده ببنها، بسبب الغياب وترك العمل بدون إذن نهائيا.

وأضاف عز العرب فى بيان له، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على المدارس لرصد مدى استعدادها لاستقبال العام الدراسى 2018 / 2019 طبقا لتوجيهات محافظ القليوبية مشيراً انه جارى حاليا اعداد جداول الحصص الدراسية طبقا للائحة المعمول بها من قبل وزارة التربية والتعليم دون وساطة أو محسوبية.

كانت لجان من المتابعه رصدت أثناء المرور على مدارس المرحلة الإبتدائية بالإدارة، خروج 54 مدرسا بدون إذن بمدرسة ابن خلدون، وتغيب 30 اخرين كما تبين خروج 46 مدرسا بدون إذن، وغياب 21 اخرين بمدرسة الإمام محمد عبده ، وتبين للجان المتابعه قيام مديرة المدرسة بالتوقيع لـ 68 مدرسا، فى حين أن المتواجدين الفعليين هم 35 مدرسا فقط.