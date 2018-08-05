أسعار النفط اليوم الأحد 5-8-2018 برنت يسجل 73.21 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط اليوم الأحد 5-8-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 73.21 دولار للبرميل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.49 دولار للبرميل.

السعودية تستأنف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب

فيما قالت المملكة العربية السعودية اليوم السبت إنها استأنفت جميع شحنات النفط عبر مضيق باب المندب الاستراتيجى فى البحر الأحمر.

وكانت السعودية أوقفت مؤقتا فى 26 يوليو شحنات النفط عبر المضيق فى أعقاب هجوم نفذته جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران على ناقلتى نفط سعوديتين كبيرتين.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح فى البيان إن قرار استئناف شحنات النفط صدر بعد أن اتخذ التحالف فى اليمن "جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التى تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر".

وقالت أرامكو فى بيان "تحرص الشركة على متابعة وتقييم الوضع الراهن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وموثوقية الإمدادات لعملائها".

وتمر ناقلات النفط قرب سواحل اليمن أثناء توجهها من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر قناة السويس.

وبعد قرار السعودية إيقاف الشحنات قال الحوثيون فى 31 يوليو إنهم سيوقفون الهجمات فى البحر الأحمد لمدة أسبوعين لدعم جهود السلام.

وتقاتل قوات التحالف بقيادة السعودية الحوثيين فى الحرب اليمنية منذ ثلاث سنوات. وتدخلت قوات التحالف فى الحرب الأهلية فى اليمن عام 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا متهمة إيران بإمداد الحوثيين بالصواريخ وهى مزاعم تنفيها طهران وجماعة الحوثى.

برنت يخسر 6% فى يونيو .. الخام الأمريكى يفقد 7%

وانخفض كلا الخامين أكثر من دولار للبرميل لفترة وجيزة، وختم الخام الأمريكى معاملات الأسبوع منخفضا 0.4 %، بينما فقد برنت 1.5 % للفترة ذاتها.

وانخفضت أسعار خام برنت ما يزيد على 6% فى يونيو وهبط الخام الأمريكى نحو 7%، فى أكبر انخفاض شهرى للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.

وقال جيم ريتربوش المحلل فى جالينا بولاية إلينوى "الشعور هنا هو شعور بالقلق، وسيستمر ما دام لدينا عدم تيقن بشأن العقوبات الإيرانية وعدم تيقن بشأن الرسوم التجارية، والأمر لا يتطلب الكثير لإيقاد شرارة ميل حاد بطريقة أو بأخرى".

وتفاقم التراجع بفعل المخاوف المتعلقة بالطلب الصينى بعد أن خفضت شركة النفط الوطنية الصينية العملاقة سينوبك مشترياتها من الخام الأمريكى.

وقال وارين باترسون محلل أسواق السلع الأولية فى آي.ان.جى "الطلب الصينى من شركات التكرير المستقلة منخفض أيضا وتصاعد الحرب التجارية لا يساعد المعنويات هو الآخر".