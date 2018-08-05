أسعار الذهب اليوم الأحد 5-8-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 5-8-2018 بعد ارتفاعها أمس بقيمة جنيهان ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 607 جنيهات تزامنا مع إجازة سوق الصاغة المصرى وتوقف حركة التداول على الذهب.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالي

عيار 18 : 520 جنيه

عيار 21 : 607 جنيه

عيار 24 : 694 جنيه

الجنيه : 4860 جنيه

السعر العالمى : 1213 دولار

وقال شريف فايق عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة، إن تعافى أسعار الذهب أمس جاء بشكل طفيف لكنه لم يؤثر كثيرا على السوق المحلية لذلك نتوقع ارتفاع آخر للذهب بمجرد فتح التعاملات على المعدن النفيس بمستهل تعاملات الأسبوع غدا الاثنين.