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أجهزة أمن القاهرة تعثر على جثة موظف طافية بترعة الإسماعيلية فى المطرية

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:38 م
أجهزة أمن القاهرة تعثر على جثة موظف طافية بترعة الإسماعيلية فى المطرية جثة - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى
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عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شاب طافية بترعة الإسماعيلية بمنطقة المطرية.

البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالى على جثة شاب غريق بترعة الإسماعيلية، على الفور انتقل فريق من ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ وبسؤال أحد شهود العيان قال إنه لاحظ شئ غريب يطفو على سطح الماء وعندما اقترب من المياه وجد أنها جثة لشاب فابلغ النجدة على الفور .

وبفحص بلاغات المتغيبين عن المنزل تم التوصل لهويته وهو محمد جمال 33 عاما موظف بهيئة مترو الأنفاق وهو متغيب عن المنزل منذ 10 أيام ولم يعلم أحد مكانة حتى جاء خبر لهم من رجال المباحث يفيد بالعثور على جثه نجلهم غريق بترعه الإسماعيلية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق .

 


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