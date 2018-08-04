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السبت، 04 أغسطس 2018 12:01 م
خالد صلاح
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وزير خارجية كوريا الشمالية يزور طهران الثلاثاء المقبل

السبت، 04 أغسطس 2018 11:03 ص
وزير خارجية كوريا الشمالية يزور طهران الثلاثاء المقبل وزير خارجية كوريا الشمالية
أ ش أ
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أكد مصدر مطلع فى الحكومة الإيرانية نبأ الزيارة المرتقبة التى سيقوم بها وزير خارجية كوريا الشمالية رى يانج هو إلى طهران يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر فى تصريح لوكالة أنباء فارس الإيرانية، إن وزير الخارجية الكورى الشمالى ری یانج هو سيزور طهران يوم الثلاثاء.

وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضى أن الوزير الكورى الشمالى سيقوم بزيارة إلى طهران فى ختام مشاركته فى الاجتماع الـ 51 لوزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا الأعضاء فى رابطة آسيان المنعقد فى سنغافورة حاليا.

 


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