الرئيسية أخبار عالمية وزير خارجية أمريكا يدعو للإفراج عن صحفيى رويترز المعتقلين فى ميانمار السبت، 04 أغسطس 2018 04:54 ص وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو رويترز إضافة تعليق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الوزير مايك بومبيو دعا إلى الإفراج فورا عن صحفيى رويترز المعتقلين فى ميانمار خلال اجتماعه مع وزير خارجيتها. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الخارجية الأمريكية: بومبيو لن يجتمع مع لافروف خلال قمة آسيان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يصل ماليزيا فى زيارة قصيرة امريكا اخبار امريكا ميانمار اخبار العالم اخبار العالم اليوم الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر " On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى "حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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