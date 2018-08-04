وزير خارجية أمريكا يدعو للإفراج عن صحفيى رويترز المعتقلين فى ميانمار

رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الوزير مايك بومبيو دعا إلى الإفراج فورا عن صحفيى رويترز المعتقلين فى ميانمار خلال اجتماعه مع وزير خارجيتها.