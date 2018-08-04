وزير القوى العاملة: الشركات تقاعست عن تحديد احتياجتها من العمالة الفنية

كتبت - منال العيسوى

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن وردت للوزارة شكوى بـ2017 من عدم وجود عمالة فنية مدربة وأرسلنا مخاطبات لكل رجال الأعمال والمناطق الصناعية بحصر احتياجاتهم من العمالة لكن كان المردود سلبيا.

وأوضح سعفان، خلال فعاليات توقيع بروتوكول اتفاقية العمل الجماعية مع مصانع العاشر من رمضان لصرف العلاوة الخاصة للعاملين، إنه لم يتلق من أى جهة من الجهات أى تفاصيل وأن المبادرة كانت من خلال بعض الشركات التى استطاعت المساهمة لإيجاد مناخ تدريبى جيد، والتكلفة للعامل من 25 إلى 40 ألف جنيه، متابعًا: "كان لزاما علينا البدء مع هذه الشركات التى تستطيع المساهم. فى هذا وهما شركتان وفى طريقنا للثالثة لإتاحة فرص لهؤلاء العمالة بالتعاون".

وأضاف وزير القوى العاملة: "نحن مهتمين فى هذه المرحلة بالتدريب لأننا عانينا فى السنوات الماضية من عدم وجود عمالة مدربة".

كانت وزارة القوي العاملة، نجحت بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإدارة إحدى مجموعة الشركات، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 300 عامل، وتسرى هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليها وتنتهى فى 31 مارس 2021، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.















