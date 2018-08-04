وزيرة الصحة تفتتح تطوير عيادات المستشفى الإيطالى برفقة وزير خارجية روما

كتب وليد عبد السلام

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، وزير الخارجية الايطالي ميلانيزي إينزو مويفيرو، وذلك في المستشفى الإيطالي لإفتتاح المبني الجديد للعيادات الخارجية بالمستشفى بعد تطويرها، والذي يضم 19 عيادة تخدم كافة التخصصات الطبية التي تخدم المرضى.

كما تضم المستشفى بنك دم، ووحدة غسيل كلوي، و وحدة جراحة أطفال وخدمة الأطفال المبتسرين، ووحدة جراحات اليوم الواحد، بالاضافة الى أن تكلفة تطوير مبنى العيادات الخارجية الجديد بالمستشفى بلغت حوالي 8 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المستشفى تم بنائها عام 1903 لخدمة المرضى الإيطاليين والمصريين، وتستقبل أسبوعيا ألف مريض، و سيتم قريبا البدء في تطوير قسم الجراحات الذي يضم 8 غرف عمليات.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان بمرافقة وزير الخارجية الإيطالي، غرف إقامة المرضى بالقسم الداخلي، والعيادات الخارجية للعلاج الطبيعي، والكنيسة الكاثولكية داخل المستشفى.

ورحبت وزيرة الصحة والسكان، بوزير الخارجية الإيطالي، مؤكدة على امتداد العلاقات المصرية الإيطالية منذ ألاف السنين في حقبة حكم الملكة كليوباترا، مشيرة إلى أن الشعبين المصري والإيطالي تجمعهما ثقافة واحدة، وهي ثقافة دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما رحبت وزيرة الصحة والسكان، بفكرة إنشاء مستشفى إيطالي على مساحة 4آألاف متر مربع في محافظة بورسعيد، بدعم من الجانب الإيطالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، داخل المستشفى الإيطالي في القاهرة، بمناسبة افتتاح أعمال تطوير قسم العيادات، وذلك بحضور السيد ميلانيزي مويفيرو وزير خارجية إيطاليا، و السفير جامباولو كانتينى السفير الإيطالي في القاهرة، و الدكتور .يرو دونتو رئيس مجلس الإدارة للجمعية الخيرية الايطالية، و البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك.

ومن جانبه وجه وزير الخارجية الإيطالي الشكر للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على الصداقة العميقة التي تجمع بين الشعبين المصري والإيطالي.

وأشاد وزير خارجية إيطاليا بما رآه في المستشفى الإيطالي التي ترمز لأحد الشخصيات الإيطالية التاريخية، مؤكدا أن المستشفى صرح كبير، ويشرف الشعب الإيطالي أن تكون في خدمة أشقائنا المصريين.