ننشر أسماء 4 وفيات و30 مصابا من ضحايا أتوبيس المصطافين بمطروح

مطروح - حسن مشالى

ننشر أسماء 4 وفيات و30 مصاباً، من ضحايا حادث انقلاب أتوبيس يقل مصطافين من أسر العاملين بالنك الأهلى، الذى وقع عصر اليوم السبت، عند الكيلو 123 على طريق مطروح- الإسكندرية فى نطاق مركز ومدينة الضبعة، وأسفر عن مصرع 6 وإصابة 34، وتم نقلهم لمستشفيات العلمين والضبعة ورأس الحكمة.

واستقبل مستشفى العلمين المركزى كلا من:

1- سهير جاد رزق " 50 سنة" – القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

2- تسنيم وصفى محمد " 20 سنة" – من السويس- اشتباه ما بعد الارتجاج و اشتباه كسر بالفخذ الأيسر و كدمات وسجحات متعددة بالجسم.

3- طارق نصر حسن " 51 سنة"- الإسماعيلية- اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

4- سيف الدين أسامة عبد الحليم "20 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالجبهة حوالى 3 سم وكدمة شديدة بالصدر واشتباه كسر بالضلوع - كدمات وسجحات متعددة بالجسم.

5- رنا مجدى محمود "21 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه نزيف داخلى وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

6- مجدي محمود إسماعيل "54سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

7- حبيبة مجدي محمود "8 سنوات"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

8- ابراهيم علي محسن "60 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الايمن وكدمة بالظهر وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

9- حنان فاروق عبد السلام "44 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمني وجرح قطعي بالجبهة حوالي ٥ سم وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

10- ياسمين مجدي محمود " 18 سنة"- القاهرة - اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

11- شادية عبد اللطيف علي "60 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيسر واشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

12- أميرة محمود أحمد " 22 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية - اشتباه نزيف داخلي - كدمات وسحجات متعددة بالجسم

13- أسماء محمد الطيب " 53 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسجحات.

14- محمد رضا محمد السيد "25 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي و نزيف من الأنف والأذن واشتباه كسر بالفك - كدمات وسجحات متعددة بالجسم.

15- صفاء محمد حامد "47 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات.

16- فاطمة إبراهيم العشماوي "47 سنة"- الجيزة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح قطعي بالجبهة حوالي 3 سم وكدمات وسجحات.

17- وصفي محمد رمضان " 67 سنة"- السويس- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري و اشتباه كسر بالفك السفلي واشتباه كسر بالضلوع و كدمات وسحجات

18- حنان إبراهيم العشماوى " 26 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج و اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

19- حازم أسامة عبد الحليم "12 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بالساعد الأيمن و كدمات متفرقة.

20- أسماء مخيمر عبد المقصود "47 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات.

21- عمر أسامة عبد الحليم "21 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات.

22- ندا محمد فهيم "22 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

23- أمل صبري سيد "21 سنة"- الجيزة-اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بعظمة اللوح اليسرى وجروح متهتكة أسفل البطن وجرح قطعي بالساعد الأيسر ٣ سم وكدمات وسجحات.

24- محمود محمد أحمد " 19 سنة"- الجيزة- اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

25- أسامة عبد الحليم سيد "54 سنة"- القاهرة-اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسجحات.

26- أمنية محمد عبد الله "17 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر وسجحات متفرقة بالجسم.

27- ريهام عبد المقصود وهبة "30 سنة"- القاهرة - جثة هامدة.

28- جثة هامدة مجهول الهوية

29- جثة هامدة مجهول الهوية

واستقبل مستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ جثة هامدة و 4 مصابين هم..

1- منى وصفي محمد " 30 سنة" – السويس- إصابات طفيفة

2- ملك محمد جمعة " 3 سنوات"-السويس- كدمات في الوجه وجرح في فروة الرأس.

3- سعاد محمد هندي "55 سنة" –السويس- كدمات بالوجه والصدر.

4- عبد المقصود وهمي عبدالمقصود "65 سنة"- عين شمس، في القاهرة- كدمات متفرقة بالجسم.

5- جثة هامدة مجهولة الهوية.

كما استقبل مستشفى الضبعة المركزي جثتين هامدتين و 4 مصابين في الحادث ذاته.

وتشير المعلومات إلى أن الحادث، وقع عند الكيلو 123 على طريق مطروح- الإسكندرية، بالقرب من قرية سواني جابر، غربي مدينة الضبعة، وكان الأتوبيس يقل فوجاً من المصطافين، يضم أسر العاملين بفروع البنك الأهلي، أثناء العودة من قضاء إجازة المصيف بمدينة مرسى مطروح.

وكان اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح ، تلقى إخطارًا، بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قيادات الأجهزة المعنية بالمحافظة لمكان الحادث، ومتابعة عملية نقل المصابين والجثث ورفع الأتوبيس من على الطريق وفتحه لإعادة حركة المرور.