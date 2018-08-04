نقيب المحامين يترافع عن محامية متهمة بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات

كتب ــ أحمد حسنى

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لدفاع نقيب المحامين سامح عاشور عن اتهام محامية وآخرين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالأميرية.

وقدم عاشور عددا من الطلبات لهيئة المحكمة، موضحا أن هيئة الدفاع مستعدة للدفاع عن المتهمين فى أى وقت فيما تراه هيئة المحكمة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وشادى عبد الفتاح.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين "ع.ع" عاطل و"ح .س" صاحب مقهي، و"ا .ع "، عاطل و"و .أ" تاجر هواتف محمولة، و"ش .ع"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار المخدرات، بأن تولي أولهم قيادة هذا التشكيل وإدارته فيما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة، بينما قام المتهمان الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترامادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى وبندقية آلية وذخائر.