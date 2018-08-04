مناقشة 48 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش المهندس راضى أحمد أمين، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 48 شكوى وطلب للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بالحل العاجل والفورى لشكاوى المواطنين، والتواصل معهم، بحضور النائب محمد عبيدى، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها التماس المواطنة "و.س.غ.م" طلب الموافقة على انتدابها من مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ إلى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية نظراً لظروفها الاجتماعية الصعبة، والتماس المواطنة "م.ع.ف" طلب الموافقة على استثناء ابنها من شرط السن، والتماس المواطنة "و.س.ع" الموافقة على قبول ابنها رياض الأطفال نظراً لأنهم كانوا خارج البلاد وتم رفضه لتأخرهم، والتماس المواطن "ص.س.س.ا" الموافقة على التبرع بقطعة أرض لإقامة مسجد يخدم أهالى العزبة، والتماس المواطنة "هـ.م.أ.أ" الموافقة على تجديد انتدابها من مديرية الزراعة بكفر الشيخ الى مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والتماس المواطنة "ن.ع.ع.أ" الموافقة على انتدابها من مديرية الزراعة إلى جامعة كفر الشيخ، والتماس المواطن "ف.م.ص.ز" الموافقة على تخصيص 5 أفدنة بزمام ناحية محلة أبو على لإنشاء سوق مواشى، والتماس المواطن "س.أ.أ.ف" الموافقة على انشاء وحدة محلية بقرية السيد البدوي بقرية شباب الخرجين بمطوبس، بالإضافة الى طلبات ترخيص أكشاك بكفر الشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث السكرتير العام، عدد من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الأخر الى جهات الاختصاص، بالإضافة الى تواصل رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

وكان محافظ كفر الشيخ؛ كلف بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم.

جدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ، كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على ان يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعي بديوان عام المحافظة