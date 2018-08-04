مصر للطيران تسير 17 رحلة إلى جدة والمدينة لنقل 3575 حاجا.. اليوم

كتب ــ أحمد حمادة

تواصل شركة مصر للطيران تسيير جسرها الجوى إلى الأراضى السعودية، لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر أن تسير الشركة اليوم السبت 17 رحلة جوية من مطار القاهرة، "8 رحلات إلى المدينة المنورة و9 رحلات إلى جدة"، لنقل 3575 حاجا إلى الأراضي المقدسة.

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن مصر للطيران، ستنقل اليوم، 1439 حاجا إلى مدينة جدة السعودية، على متن 9 رحلات جوية، بالإضافة إلى 2136 حاجا إلى المدنية المنورة على متن 8 رحلات، بإجمالي 3575، لأداء مناسك الحج.