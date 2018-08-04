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مصرع 18 شخصا فى تحطم مروحية من طراز "مى 8" بروسيا

السبت، 04 أغسطس 2018 06:15 ص
مصرع 18 شخصا فى تحطم مروحية من طراز "مى 8" بروسيا تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات الأنباء
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صرح مصدر خدمات الطوارئ فى منطقة كراسنويارسك الروسية، أن طائرة مروحية من طراز "مى-8"، تحطمت فى الإقليم، مما أسفر عن مصرع 18 شخصا، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقال المتحدث، إن 18 شخصا كانوا على متن الطائرة كان، بما فى ذلك أفراد الطاقم الثلاثة، جميعهم لقو حتفهم".

وأضاف المصدر، أن موظفى من شركة "أنكور" كانوا على متن الطائرة المروحية.

وأشار المصدر إلى أن سبب تحطم مروحية "مي-8، فى إقليم كراسنويارسك قد يكون عطلا فنيا أو خطأ من قبل الطيار.

 


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