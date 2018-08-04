مدير مستشفى أسوان الجامعى: قوائم الانتظار حاليا تنحصر فى عمليات العظام

أسوان - صلاح المسن

صرح الدكتور عبد الله العبيدى، مدير مستشفى أسوان الجامعى، أن قائمة الانتظار الرئيسية بمستشفى أسوان الجامعى تنحصر حاليا فى مجال العظام، خصوصا فى تغيير المفاصل.

وأكد مدير مستشفى أسوان الجامعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء مؤخراً من قائمة الانتظار الخاصة بالقسطرة التشخيصية للقلب، كما تم القضاء على قوائم الانتظار تماما، من خلال إجراء 30 حالة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وأضاف الدكتورعبد الله العبيدى، مدير مستشفى أسوان الجامعى، أنه من المتوقع خلال شهرين المقبلين علاج كل المرضى المدرجين على قوائم الانتظار التى تنحصر فى العظام فقط بمستشفى أسوان الجامعى، إذا تم توفير المستلزمات والنواقص وتنفيذ التعليمات الموجهة للمستشفيات الجامعية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار الدكتورعبد الله العبيدى إلى أنه تم عمل حصر بأعداد قوائم الانتظار فى العظام بمستشفى أسوان الجامعى، وبالاحتياجات المالية اللازمة، وتمت مخاطبة الأمانة العامة للمستشفيات الجامعية بالمجلس اللأعلى للجامعات، وذلك من خلال مقابلة مجمعة لكل المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.