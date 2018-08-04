video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير مستشفى أسوان الجامعى: قوائم الانتظار حاليا تنحصر فى عمليات العظام

السبت، 04 أغسطس 2018 05:00 ص
مدير مستشفى أسوان الجامعى: قوائم الانتظار حاليا تنحصر فى عمليات العظام مستشفى أسوان الجامعى
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

صرح الدكتور عبد الله العبيدى، مدير مستشفى أسوان الجامعى، أن قائمة الانتظار الرئيسية بمستشفى أسوان الجامعى تنحصر حاليا فى مجال العظام، خصوصا فى تغيير المفاصل.

 

وأكد مدير مستشفى أسوان الجامعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء مؤخراً من قائمة الانتظار الخاصة بالقسطرة التشخيصية للقلب، كما تم القضاء على قوائم الانتظار تماما، من خلال إجراء 30 حالة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

 

وأضاف الدكتورعبد الله العبيدى، مدير مستشفى أسوان الجامعى، أنه من المتوقع خلال شهرين المقبلين علاج كل المرضى المدرجين على قوائم الانتظار التى تنحصر فى العظام فقط بمستشفى أسوان الجامعى، إذا تم توفير المستلزمات والنواقص وتنفيذ التعليمات الموجهة للمستشفيات الجامعية للقضاء على قوائم الانتظار.

 

وأشار الدكتورعبد الله العبيدى إلى أنه تم عمل حصر بأعداد قوائم الانتظار فى العظام بمستشفى أسوان الجامعى، وبالاحتياجات المالية اللازمة، وتمت مخاطبة الأمانة العامة للمستشفيات الجامعية بالمجلس اللأعلى للجامعات، وذلك من خلال مقابلة مجمعة لكل المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى 8 خطوات..محافظة أسوان تستعد لمواجهة ظاهرة شحوط البواخر السياحية

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الانتظار

مستشفي اسوان الجامعي




لا تفوتك
الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة