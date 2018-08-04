محافظ سوهاج : تحرير 18 محضر تموينى فى حملة بمركز ساقلتة

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، انه تم تحرير 18 محضر تموينى متنوع فى حملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بالاشتراك مع لجنة حماية المستهلك، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية، وضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين ومدى صلاحيتها ، خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

ومن جانبه أوضح عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة تموينية مكبرة بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك للمرور على الاسواق والمحال التجارية ، حيث تم المرور على شوارع التحرير، وعبد السلام عارف، والجلاء ، والجزائر، وتم تحرير 18 محضر متنوع بيئة، ونظافة، وذبح خارج السلخانة، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم إعلان عن الاسعار، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات ومراقبة السلع والمواد الغذائية المتداولة بالمحلات والاسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 10 قراريط بناحية المركز، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

ومن جانبه أوضح حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة طهطا تم القيام بحملة إزالات تم خلالها تنفيذ 9 حالات إزالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية الطوالب مجلس قروى نزلة القاضى على مساحة 9 قيراط، بالاشتراك مع قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية وقسم العمليات ومعدات الوحدة وبرفقة قوات الأمن ،كما تم تنفيذ حالة إزالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 1 قيراط بناحية الخزندارية مجلس قروى الصوامعة ، وجارى متابعة الحملات وحماية الأراضى من التعديات بكافة أنواعها .