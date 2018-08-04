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السبت، 04 أغسطس 2018 06:04 م
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محافظ بورسعيد يتفقد منفذ الرسوة الجمركى

السبت، 04 أغسطس 2018 05:09 م
محافظ بورسعيد يتفقد منفذ الرسوة الجمركى محافظ بورسعيد يتفقد منفذ الرسوة الجمركى
بورسعيد - السيد فلاح
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منذ قليل، منفذ الرسوة الجمركى، للوقوف على حالة المنافذ الجمركية بالمحافظة. 

وشدد "الغضبان"، خلال جولته بالمنفذ على تكثيف الإجراءات المتبعة لضبط المنافذ من أجل منع التهريب، مع تطبيق القانون بكل حزم على الخارجين عنه والمخالفين له.

وطالب محافظ بورسعيد، العاملين بالمنفذ وشرطة أمن الموانئ بحسن معاملة زوار المحافظة، والإسراع من الإجراءات الجمركية، تجنبا لوقوفهم لفترة طويلة أثناء خروجهم من بورسعيد عائدين لمحافظاتهم.


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