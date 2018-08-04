محافظ أسيوط: طرح كميات من اللحوم البقرى والجاموسى والفريزيان بمناسبة عيد الأضحى

أسيوط - محمود عجمى

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن طرح كميات مناسبة من اللحوم البقري والجاموسي والفريزيان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك عن طريق مشروع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، موضحاً أن توافر السلع الأساسية واللحوم بالكميات والأسعار المناسبة تأتي على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى إشراف إدارة الثروة الحيوانية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري ورؤساء مجالس المدن والقرى والمتابعة الميدانية على اللحوم المعروضة بالاسواق وذلك حفاظاً على صحة المواطنين ومنع التلاعب بالأسعار، مؤكداً على استعداد المحافظة بكافة القطاعات الخدمية لعيد الأضحى المبارك، وذلك بإتخاذ عدة إجراءات ووضع خطة لتأمين وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة بمراكز وقرى المحافظة

وأشار المهندس شريف بركات مستشار المحافظة لشئون تنمية الثروة الحيوانية، إلى التنسيق بين المحافظة ومشروع الثروة الحيوانية ومديرية التموين والجمعيات الاستهلاكية والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة ومشروع جمعيتي والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وفروع أمان التابعة لوزارة الداخلية وجمعيات المجتمع المدني للعمل على طرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار وكميات مناسبة من خلال منافذ ثابتة ومتحركة لتغطية احتياجات المواطنين موضحاً أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قد وجه بتوفير اللحوم والدواجن والسلع المختلفة بكميات مناسبة استعداداً لعيد الأضحى المبارك الذي يشهد اقبالاً متزايداً من المواطنين.

وأضاف محمود سعد مدير عام مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة إنه سيتم توفير عدد من العجول البقري الفريزيان والعجول الجاموسي للبيع كأضاحي حيث سيتم طرح عجول بقري فرزيان بأوزان 400 كيلو جرام فأكثر بسعر 58 جنيه للكيلو قائم كما سيتم طرح لحوم عجول جاموسى بأوزان 400 كيلو فأكثر بسعر 53 جنيه للكيلو الحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤكداً أن الأعداد محدودة والعبرة بأسبقية الحجز منوهاً أن مقدم الحجز 15 ألف جنيه بمحطات المشروع ببني مر في مركز الفتح وبني سند بمركز منفلوط وفريزيان الحمام بمركز أبنوب وذلك لمحاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.

وفِي سياق اخر، اختتمت محافظة أسيوط فعاليات الدورة الإفتتاحية للدورات التدريبية الخاصة بتأهيل كوادر وحدات الأزمات والكوارث وغرف العمليات بمراكز المحافظة من العاملين بالوحدات المحلية، وذلك على غرار مركز ادارة الكوارث والازمات بديوان عام المحافظة بتوجيهات من المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط فى إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسى لمنظومة ادارة الكوارث والازمات وتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وقال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تلك الدورات تأتى فى إطار خطة المحافظة للنهوض بوحدات الكوارث والازمات وتفعيل دورها بجميع المراكز والاحياء بالاضافة الى النهوض بالعمل المؤسسى داخل وحدات الحكم المحلى وخلق كوارد قادرة على التعامل مع الازمة ومواجهة التحديات من خلال صقل خبراتهم وقدراتهم فى مختلف المجالات .

وأشار السكرتير العام الى أن المرحلة التدريبية الاولى استمرت على مرحلتين منها تدريب المجموعة الاولى بحضور 17 متدرب من 6 مراكز اضافة الى 4 من غرفة عمليات المحافظة الرئيسية والمجموعة الثانية وشملت 21 متدرب من باقي المراكز والاحياء اضافة الى 5 متدربين من غرفة عمليات المحافظة .

مضيفا أن مضمون المحاضرات تمثلت فى الاطار المفاهيمي لإدارة الأزمات والكوارث والإطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة إدارة الأزمات والكوارث وإدارة المخاطر واثرها في الحد من أثار الأزمة أو الكارثة وأهمية المعلومات في التعامل معها ودور القوات المسلحة في الازمات والكوارث ودور الصحافة والاعلام واهميتهما في ادارة الازمات والكوارث والحد من مخاطرهما والفساد الادارى واثره في الازمات والكوارث و دور اللامركزية في اتخاذ القرار واهميتها في إدارة الازمات والكوارث ودور فرق الطوارئ والجهات المعنية بإدارة الأزمة بالإضافة إلى التقنيات وتكنولوجيا الاتصال في ادارة الازمات وتخطيط ادارة الازمة وكيفية عمل سيناريوهات لمواجهة الطوارىء المحتملة .

كان المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة قد شارك فى افتتاح المرحلة التدريبية بديوان عام المحافظة بحضور العقيد وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة ومحى الدين عبد اللطيف مدير ادارة الازمات بالديوان العام .



دورات ادارة الازمات والكوارث باسيوط (1)



دورات ادارة الازمات والكوارث باسيوط (11)