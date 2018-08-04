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السبت، 04 أغسطس 2018 06:05 م
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محافظ أسوان يوجه بمنع سير عربات الكارو والتوك توك بميادين المدينة

السبت، 04 أغسطس 2018 04:04 م
محافظ أسوان يوجه بمنع سير عربات الكارو والتوك توك بميادين المدينة جانب من اجتماع المحافظ
أسوان ندى سليم
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وجه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، خلال اجتماعه اليوم السبت مع القائمين على منظومة النظافة الجديدة، رئيس مدينة أسوان بمنع عربات الكارو والتوك توك من السير بالميادين العامة بالمدينة، كما وجه بمواجهة ظاهرة النباشين في صناديق القمامة كأولى الخطوات لاعادة المظهر الجمالى للمحافظة، مع ضرورة التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية لنجاح المنظومة الجديدة من خلال وضع أسلوب عمل متكامل يرتكز على آليات محددة ومحكمة لضمان تحقيق الإستمرارية المطلوبة لهذه المنظومة ، وخاصة أنه تم خلال الأيام الماضية متابعتها ميدانياً من المحافظ للوقوف على نقاط الضعف والقوة من أجل الوصول لإدارة ناجحة ومتكاملة لهذه المنظومة .

وكلف المحافظ،خلال اجتماع اليوم، السكرتير العام بعقد اجتماع تنظيمى مع هذه الجهات لتحديد المهام والأدوار المطلوبة من كل جهة، على أن يعقب ذلك عقد اجتماع أسبوعى لتبادل الأفكار والمقترحات وتحقيق التنسيق المستمر، كما وجه بضرورة محاسبة المقصرين بشدة فى حالة عدم الالتزام بالمهام المكلفين بها بهدف الوصول لأعلى مستوى من النظافة والتجميل مما يساهم معه فى خلق متنفس حيوى للمواطنين بمختلف المناطق والأحياء السكنية .

ووجه "حجازى" رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع مدير الحدائق لتكليف مهندس زراعى من الحدائق داخل كل حى يتبع فنياً إدارة الحدائق وإدارياً رئيس الحى، لسرعة تنفيذ أى أعمال خاصة بتهذيب الحدائق والمسطحات الخضراء، مطالباً بأن يتم عمل نموذجين لدهان البلدورات للتعرف على الذوق العام للمواطن الأسوانى فى اختيار الأنسب منهما، وخاصة أن تنفيذ أعمال الدهانات سيبدأ بالشوارع الداخلية والفرعية فى الأول من سبتمبر القادم عقب الإنتهاء من تنفيذ أعمال النظافة العامة بكافة الأحياء السكنية، لتستقبل عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية زوارها وضيوفها من الزائرين والسائحين، مع بداية الموسم السياحى الجديد .

 

 

 


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