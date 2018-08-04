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السبت، 04 أغسطس 2018 02:46 م
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مجلس مدينة طوخ يشن حملة لتغطية بلاعات الصرف الصحى المكشوفة

السبت، 04 أغسطس 2018 02:03 م
مجلس مدينة طوخ يشن حملة لتغطية بلاعات الصرف الصحى المكشوفة جانب من حملة رفع القمامة
القليوبية نيفين طه - أحمد عبد الهادى بكير
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أطلق مجلس مدينة الخانكة، برئاسة طلال ربيع نائب رئيس المدينة، وبالاشتراك مع قسم النظافة بالمجلس، حملة مكبرة لإزالة تراكمات وتجمعات القمامة بناحية الجبل الأصفر، وذلك بحضور مصطفى الأكشر رئيس الوحدة المحلية بالجبل الاصفر، ومحمد عبد السلام سكرتير الوحدة.

 

وتم رفع 80 طن مخلفات، بمناطق الشارع العمومى، ومعسكر حرس الحدود بالمنشية، وخلف الوحدة المحلية، وبجوار مصنع لاشين، وطريق المزرعة، وبجوار السكة الحديد، وطريق الشيخ مصلح، وتم نقل المخلفات إلى المقلب الرئيسى بعرب العليقات.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، لرؤساء المدن والمراكز، بتكثيف حملات النظافة اليومية بالقرى والمدن، ورفع تراكمات وأكوام القمامة من الشوارع والطرق والميادين العامة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ولعودة المظهر الحضارى والجمالى لقرى ومدن المحافظة.

 

 ومن جانب آخر شنت الأجهزة التنفيذية بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ، حملة لتغطية بلاغات الصرف الصحى المكشوفة حرصا على سلامة وحياة المواطنين.

 

ومن جانبه قال محمد الغنام، رئيس الوحدة المحلية بالدير، أنه قام بعمل حملة لتغطية بلاعات الصرف الصحى المكشوفة التى تشكل خطورة على المواطنين بمختلف المناطق، مشيرا إلى أنه تم حصر البلاعات المكشوفة وتغطيتها مؤقتا والتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشأنها.

 

جاء ذلك بعد شكاوى المواطنين للأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ من وجود بلاعات صرف صحى مكشوفة خشية سقوط بها أطفال.


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