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قرقاش يؤكد دعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسى باليمن

السبت، 04 أغسطس 2018 11:22 ص
قرقاش يؤكد دعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسى باليمن أنور قرقاش
أ ش أ
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، دعم بلاده الثابت للجهود السياسية التى تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسى فى اليمن.

وأوضح قرقاش - خلال لقائه المبعوث السويدى إلى ليبيا واليمن بيتر سيمنبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت، أن موقف الإمارات الداعم لجهود الأمم المتحدة، مبدئى وأساسى وينبع من قناعة راسخة بأن الحل فى اليمن إطاره المسار السياسى المبنى على المرجعيات الخليجية والدولية، مشيرا إلى أن بلاده تدرك حجم المعاناة الانسانية التى تسبب بها الانقلاب الحوثي، ولجوءه إلى استخدام القوة والعنف للسيطرة على الدولة.

من ناحية أخرى، تسلم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، رسالة خطية إلى ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من رئيس جمهورية غينيا بيساو جوسيه ماريو فاز، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ذلك جاء خلال استقباله للمبعوث الخاص للرئيس جوسيه مامادو سانو، حيث بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وآخر مستجدات القضايا الدولية والإقليمية ، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 


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