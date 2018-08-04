قبل سفرك إلى الحج.. تعرف على الأوزان والنصائح الخاصة بحقيبتك

كتب ــ أحمد مصطفى - أحمد حمادة

يستعد الكثير من المصريين التوجه والسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وقبل السفر عليك أن تعلم عدة نصائح خاصة بحقائب السفر، إضافة إلى شروط تتعلق بوزن تلك الحقائب يجب مراعاتها حتى لا يكون هناك غرامات على الحاج.

وتشمل تلك النصائح على أنه يجب أن يصطحب الحاج معه حقيبتين بحد أقصى، الأولى هى الحقيبة الرئيسية والتى يتم شحنها إلى داخل الطائرة، ويجب ألا يتخطى وزنها 23 كجم، إضافة إلى حقيبة يصطحبها الحاج إلى داخل الطائرة ويجب ألا يتجاوز وزنها 8 كجم.

ويجب على الحاج قبل التوجه إلى المطار أن يراعى تلك النصائح الخاصة بالحقائب حتى لا تفقد أو تحدث مشكلة خاصة به، وهى وضع الاسم ورقم الهاتف والوجهة التى سيتوجه إليها داخل وخارج الحقيبة، وإزالة البطاقات الموجودة من خلال الرحلات السابقة، كذلك إزالة أى أشرطة، أو خطافات بارزة والتى يمكن أن تشبك فى شيء ما وتلحق الضرر بحقيبتك، عدم ملئ الحقيبة بأشياء أكثر من سعتها بدرجة تجعلها أكثر عرضة للتلف، عدم وضع أى أشياء ثمينة غير المسجلة، وضع أي شىء يمكن أن يتسرب داخل كيس من البلاستيك محكم الغلق. يفضل اصطحاب حقيبة يد صغيرة يوضع فيها الأوراق والأشياء الخاصة بالهوية والتأكد من أخذ الأدويـة، والوثائق الهامة والأشياء الثمينة والمبالغ النقدية في حقيبة اليد الخاصة بك، احتفظ بجوازات على السفر والتأشيرات، وأى وثائق مهمة قد تحتاج أثناء سفرك في حقيبة يدك.

كما أنه على الحاج مراعاة أيضا عدم اصطحاب أو أخذ حقائب خاصة بغيرك داخل المطار، والحقائب المنتفخة أو غير المرتبة بالقدر الكافى الذى يتحمل الوزن قد تتمزق أو تنشطر أثناء الرحلـة من خلال نظام نقل الحقائب بالسير.