قابيل وهابيل بالإسماعيلية.. سائق توك توك يقتل شقيقه بطعنة فى القلب بسبب الاستبن

الإسماعيلية - صبرى غانم

أنهى سائق حياة شقيقه الذى يعمل سائق توك توك ايضا بطعنة قاتلة فى القلب نتيجة خلاف حدث بينهما على استبن توك توك، وأولوية الحصول عليه، قام على إثرها القاتل بإحضار سكينا من المطبخ، وطعن شقيقه، وفر هاربا فى إحدى القرى التابعة لمركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط القاتل.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار من العميد هشام مروان مأمور مركز أبوصوير يفيد تلقيه بلاغا من أهالى قرية أبوعياد التابعة لدائرة المركز مفاده قيام "تامر.م" 32 عاما سائق توك توك بقتل شقيقه "أسامة" 42 عاما سائق توك توك بطعنة قاتلة فى القلب من سلاح أبيض كان بحوزته، توفى على إثرها المجنى عليه، وفرالجانى هاربا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على المجنى عليه غارقا فى دمائه، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم .

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية أن الشقيقين كل منهما يمتلك توك توك، وأن مشاجرة حدثت بينهما بسبب أولوية تركيب الاستبن فى توك توك كل منهما، قام على إثرها القاتل بطعن شقيقه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.