فيديو وصور.. الحكومة الإيطالية توافق على افتتاح مستشفى إيطالى جديد فى بورسعيد 28 أغسطس

كتب أحمد جمعة

زار وزير الخارجية الايطالى إينزو موافيرو ميلانيزي، مساء اليوم الاحد، المستشفى الإيطالى فى العباسية رفقة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وأوجينيو بنديتى حفيد مؤسس المستشفى الإيطالى فى القاهرة، وتفقدوا الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفى للمرضى المصريين.



وزيرة الصحة ووزير الخارجية الايطالية خلال زيارة المستشفى

وافتتح وزير الخارجية الإيطالى ووزير الصحة الدكتورة هالة زايد غرفتى عمليات جديدة وصالة للألعاب الرياضية داخل المستشفى الإيطالى فى العباسية، وأثنى وزير خارجية ايطاليا علي الجهود التى تقدمها المستشفى الإيطالى للمرضى في مصر.



الزمل أحمد جمعة وأوجينيو بنديتى حفيد مؤسس المستشفى الإيطالى

وكشف رئيس الجالية الإيطالية فى مصر بييرو دوناتو عن فتح مستشفى إيطالى جديد في محافظة بورسعيد خلال الشهر الجارى، مؤكدا أن المستشفى سيتم افتتاحه رسميا 28 أغسطس الجارى، وبعث تحية للشعبين المصرى والإيطالى، مضيفا "تحيا مصر وتحيا إيطاليا".



وزير الخارجية الايطالى إينزو موافيرو ميلانيزي



وزير خارجية ايطاليا

بدورها رحبت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بوزير خارجية إيطاليا والوفد المرافق له، مؤكدة أن العلاقات المصرية الإيطالية علاقات تاريخية راسخة بين القاهرة وروما، مشيدا بالخدمات الصحية التى تقدمها المستشفى الإيطالى لأبناء الشعب المصرى، متوجهة بالشكر للحكومة الإيطالية التى ستدعم مصر فى انشاء مستشفى إيطالى جديد فى محافظة بورسعيد، مؤكدة أن ذلك سيخدم أبناء المحافظة ويوفر لهم الخدمات الصحية لأبناء المحافظة.