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فيديو.. نصائح المرور لمنع وقوع الحوادث بسبب الصلاحية الفنية وفرامل السيارات

السبت، 04 أغسطس 2018 02:48 م
فيديو.. نصائح المرور لمنع وقوع الحوادث بسبب الصلاحية الفنية وفرامل السيارات حملة مرورية
كتب عبد الرحمن سيد
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أوصت الإدارة العامة للمرور، جميع سائقى السيارات بالانتباه الى صيانة السيارات بشكل دورى والاهتمام بالصلاحية الفنية، لمنع انقلاب المركبات أثناء السير على الطرق، أو تعرض المواطنين للخطر أثناء القيادة، مثل الرحلات لمسافات طويلة التى تقوم بها سيارات الميكروباص، أو المقطورات التى تسير آلاف الكيلو مترات.
 
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بشن حملات توعية مرورية تحت مسمى الصلاحية الفنية للسيارات والفرامل للحد من الحوادث مع توزيع كتيبات على قائدى السيارات للتوعية والإرشادات المرورية.

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