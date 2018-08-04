فيديو.. رحلة صيد زياط الفتاى وهباد أبو هريه لعصافير تويتر

تختلف مواقع التواصل الاجتماعي لكن مطلقى الشائعات يظلون على حالتهم يحاولون ترويج معلومات خاطئة وأكاذيب بهدف إثارة البلبلة والفتن فى المجتمع عبر استخدام العديد من الطرق من أجل إيهام الكثيرون بأن ما يروجون له أشياء حقيقة.

وفى الفيديو التالى نوضح بمساعدة الشخصيتين الكرتونيتين زياط الفتاى وهباد أبو هريه كيف تنتشر الشائعات والأكاذيب عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"؟.. وكيف يساهم البعض فى الترويج له دون علمهم بأن الخطوات التى يقدمون عليها تضر ولا تنفع.