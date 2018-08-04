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غدا.. سفر أول أفواج الحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة

السبت، 04 أغسطس 2018 02:23 م
غدا.. سفر أول أفواج الحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة حجاج غزة
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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يبدأ مطار القاهرة غدا الأحد فى استقبال أول أفواج الحجاج الفلسطينيين قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية على متن رحلات مصر للطيران.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إنه من المقرر أن تبدأ غدا الأحد أول رحلات مخصصة للحجاج من دولة فلسطين حيث من المقرر ان يتم تسيير 3 رحلات إلى مطار جدة على أن تبدأ أولى الرحلات فى تمام الساعة 9:10 صباحا، وأضافت أن الرحلات ستنقل 873 حاجا فلسطينيا.

 

الجدير بالذكر أن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أكد أنه من المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا الموسم 62 ألف حاج بينهم ‏حجاج الترانزيت من كافة أنحاء العالم،  بالإضافة إلى الحجاج من الإخوة ‏الفلسطينيين وحجاج دولة مالى،  وذلك على متن 325 رحلة جوية.

 


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