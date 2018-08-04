video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 08:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عودة المئات من أهالى الرستن وتلبيسة إلى منازلهم وسط سوريا

السبت، 04 أغسطس 2018 08:00 ص
عودة المئات من أهالى الرستن وتلبيسة إلى منازلهم وسط سوريا مهاجرون - أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

تشهد مدينتا الرستن وتلبيسة فى محافظة حمص وسط سوريا عودة المئات من أهاليهما إلى منازلهم بعد تطهيرهما من الجماعات الإرهابية منذ أكثر من 3 أشهر.

وقال عضو فى مجلس بلدية مدينة الرستن: "حوالى 1.5 ألف من سكان مدينة الرستن عادوا إلى منازلهم بعد تحرير المدينة من الجماعات المسلحة، مرت 3 أشهر منذ أن تم تحرير المدينة، وقد عاد بالفعل نصف سكانها إلى منازلهم".

وأضاف أن معظم المنازل فى المدينة بحاجة إلى ترميم وأن "حوإلى 70٪ من المنازل مدمرة وغير صالحة للسكن".

وحسب المصادر المحلية، فقد كان يقطن المدينة قبل الأزمة حوإلى 10 آلاف نسمة، اضطر معظمهم للنزوح إلى دمشق وإدلب شمالى سوريا وغيرها هربا من المسلحين.

وفى تلبيسة، قال عضو فى مجلس بلديتها إن المدينة شهدت عودة أكثر من نصف سكانها بعد تحريرها من المسلحين، وأضاف: "كان يتواجد فى المدينة تحت سيطرة المسلحين نحو 5 آلاف مدني، وبعد تحريرها من المسلحين شهدت عودة أكثر من 12 ألف مدنى 7 آلاف منهم عادو مؤخرا إلى منازلهم".

وأشار المسؤول إلى أن المدينة تعرضت لدمار كبير طال البنى التحتية، وأن الجهات المختصة تتخذ حاليا الإجراءات الضرورية لإعادة الحياة إلى مجراها وتوفير الخدمات الضرورية وإجراء الترميم اللازم.

يذكر أن الرستن وتلبيسة قد تم تحريرهما من المسلحين فى إطار اتفاق تسوية برعاية روسية منتصف مايو الماضى، وأعيد رفع العلم السورى فى المدينتين، واستأنفت أجهزة الدولة عملها هناك وسط ترحيب كبير من الأهالى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دروز سوريا: روسيا تفاوض تنظيم داعش لإطلاق سراح مخطوفى السويداء

رغم الخلاف.. روسيا تسعى للحصول على مساعدة أمريكا فى إعادة إعمار سوريا

الرستن

تلبيسه

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة