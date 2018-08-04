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ضبط 39 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالمطار

السبت، 04 أغسطس 2018 10:13 م
ضبط 39 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالمطار مطار القاهرة ـ صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، القبض على 39 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 362 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.
 
 
 
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 39 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 362 مخالفة مرورية، وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.
 
 
 
 

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