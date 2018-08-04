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صور.. وزير القوى العاملة: بحلم أصدر العمالة المدربة لكل العالم

السبت، 04 أغسطس 2018 10:51 ص
صور.. وزير القوى العاملة: بحلم أصدر العمالة المدربة لكل العالم
كتبت منال العيسوى
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قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، "أحلم أن أصدر فى السنوات المقبلة العمالة المدربة لكل العالم".
 
وأوضح الوزير خلال فعاليات توقيع بروتوكول اتفاقية العمل الجماعية مع مصانع العاشر من رمضان لصرف العلاوة الخاصة للعاملين فى إحدى المجموعات الاستثمارية أن تكلفة تدريب العامل الواحد تتجاوز 30 ألف جنيه والوزارة تقوم بتدريب 300 عامل لإتاحة فرص لهؤلاء العمالة.
 
ونحن مهتمون فى هذه المرحلة بالتدريب لأننا عانينا فى السنوات الماضية من عدم وجود عمالة مدربة.
 
كانت وزارة القوى العاملة، نجحت بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وإدارة إحدى المجموعات الاستثمارية فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 300 عامل، وتسرى هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليها  وتنتهى فى 31 مارس 2021، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
 

 


 


 


 

 


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