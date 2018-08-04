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صور.. نساء كولومبيا يرضعن أطفالهن بالمنتزهات احتفالا بالأسبوع العالمى للرضاعة

السبت، 04 أغسطس 2018 12:49 ص
صور.. نساء كولومبيا يرضعن أطفالهن بالمنتزهات احتفالا بالأسبوع العالمى للرضاعة نساء كولومبيا
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( رويترز - أ ف ب )
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احتفل نساء كولومبيا اليوم السبت، بالأسبوع العالمى للرضاعة على طريقتهم الخاصة حيث قاموا برضاعة أطفالهن فى الشوارع والمنتزهات العامة.

ويقام الاحتفال بالأسبوع العالمى للرضاعة من يوم 1 إلى 7 أغسطس فى أكثر من 120 بلد، وذلك وفقاً لبيانات 26 أغسطس الصادرة من موقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وعقدت 540 فعالية فى جميع أنحاء العالم من قبل أكثر من 488 منظمة فى الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية لعام 2010، وقد نظمت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف هذا الحدث بهدف تعزيز الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة، مما يؤدي إلى فوائد صحية هائلة، وتوفير المغذيات الحرجة ، والحماية من الأمراض القاتلة مثل الالتهاب الرئوى وتعزيز النمو والتنمية لأول مرة فى عام 1991.

واحتُفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لأول مرة في عام 1992 من قبل التحالف العالمى من أجل الرضاعة الطبيعية (وابا)، تحت رعاية اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وشركائهم بما فى ذلك الأفراد والمنظمات والحكومات.

وشُكلت الرابطة فى 14 فبراير 1991 بهدف إعادة إنشاء ثقافة عالمية للرضاعة الطبيعية وتقديم الدعم للرضاعة الطبيعية فى كل مكان.

سيدة كولومبيا
سيدة كولومبيا

 

سيدات كولومبيا فى الشوارع والمنتزهات
سيدات كولومبيا فى الشوارع والمنتزهات

 

جانب من إرضاع الأطفال
جانب من إرضاع الأطفال

 

سيدات كولومبيا
سيدات كولومبيا

 

إرضاع الأطفال فى الشوارع
إرضاع الأطفال فى الشوارع

 

جانب من إرضاع الأطفال فى الشوارع
جانب من إرضاع الأطفال فى الشوارع

 

رضاعة جماعية فى المنتزهات
رضاعة جماعية فى المنتزهات

 

نساء كولومبيا يفترشن الأرض
نساء كولومبيا يفترشن الأرض

 

نساء كولومبيا فى الشوارع
نساء كولومبيا فى الشوارع

 

الإمساك بيد أحد الأطفال
الإمساك بيد أحد الأطفال

 


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