صور..محافظ القليوبية يلتقى شباب الكشافة والمرشدات لمناقشة أعمال المعسكرات

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم السبت، عدد كبير من شباب الكشافة بمدينة قليوب وتضم ( أشبال – زهرات – كشافة - مرشدات ) من مرحلة الابتدائي وحتى الجامعة بديوان عام المحافظة ، بحضور النائب حسين عشماوي، وممدوح عبد الغني مشرف عام النشاط الكشفي ، وخليل محمد إداري فرق الكشافة بمركز شباب قليوب.

وناقش المحافظ دور الكشافة والمرشدات وما يبذلوه من جهد ونشاط خلال المعسكرات التدريبية ودورات الإسعافات الأولية وتنمية المهارات والاعتماد على النفس.

وسأل المحافظ عن الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها عضو الكشافة أوالمرشدات ورد عليه بعض الشباب بأن أهمها أن يكون أمين وصادق ومتعاون وبشوش ومحبا للصداقة، ورد عليهم المحافظ بأن أهم ما تعلمه الكشافة هو الانضباط والصبر والالتزام والنظام وحب الغير والعطف على الآخرين، والإسعافات الأولية وغيرها من الأشياء التي تثري الشخصية وتنمي القدرات الفعالة لدى عضو الكشافة أو المرشدات.

واستعرض المحافظ مع أعضاء الكشافة مكونات المعسكر وأفضل ما في المعسكرات وأهمية التعلم الدائم من الأخطاء لعدم تكرارها مستقبلا، واعدا إياهم بتلبية دعوتهم وزيارة أول معسكر يقومون بتنظيمه في الأيام القادمة.

وأشاد المحافظ بدور فرق الكشافة كما وجه المحافظ الشكر للنائب حسين عشماوي على مثل هذه العناصر الشابة متمنيا لهم مستقبل مشرق والعمل على نشر الأفكار الصحيحة ونبذ الأفكار الهدامة بين الشباب من أجل بناء مصر الجديدة.

وفي ختام اللقاء أهدى شباب الكشافة المحافظ شعار الكشافة تقديرا له، وتعبيرا عن سعادتهم بهذا اللقاء الودي المثمر.