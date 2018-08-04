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صور.. محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج قرعة وزارة الداخلية

السبت، 04 أغسطس 2018 01:37 م
صور.. محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج قرعة وزارة الداخلية محافظ السويس يودع الحجاج
السويس- سيد نون
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ودع اللواء أحمد حامد محافظ السويس يرافقه اللواء محمد جاد مدير أمن السويس حجاج بيت الله الحرام بقرعة وزارة الداخلية لعام 1439هجرية و2018 ميلادية قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج فى لقاء عقد بقصر ثقافة السويس بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وحجاج بيت الله الحرام وأسرهم .

واعرب المحافظ عن سعادته بلقاء وتوديع الحجاج المسافرين لأداءالفريضة قبل سفرهم، مقدماً كل الأمنيات لمن لم يحالفهم  الحظ  الفوز بقرعة الحج هذا العام  والسفر إلى الأراضى الحجازية العام القادم باذن الله، مطلباً من الحجاج التعاون فى سفرهم، ومتمنياً لهم حجاً مبروراً وذنبا مغفورا والعودة سالمين لأرض الوطن  والدعاء باستقرار بلدنا الحبيبة.

واشار المحافظ فى بيان إلى أن السويس كانت أولى عتبات الطريق للأراضى الحجازية لأداء فريضة الحج طول السنوات الطويلة الماضية .

 

محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج (1)

محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج

 

محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج (2)
محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج 

 

محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج (3)
محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج 

 

محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج (4)
محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج 

 

محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج (5)
محافظ السويس ومدير الأمن يودعان حجاج 

 


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