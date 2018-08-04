صور.. محافظ البحيرة تتفقد فعاليات الأسبوع الثانى لمبادرة "شوارعنا نظيفة"

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تفقدت المهندسة نادية عبده صباح اليوم نشاط الحملة بمركز ومدينة أبوحمص، وكذا الأعمال التى تمت على الطريق الزراعى السريع بداية من مدينة أبوحمص حتى مدينة دمنهور.

فى إطار فعاليات الأسبوع الثانى من مبادرة حملة "شوارعنا نظيفة وأشجارها مثمرة" التى أعلنت عنها المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمشاركة الوحدات المحلية للمدن والمراكز والقرى ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والبيئة ومراكز الشباب بهدف تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع القرى ودهان اسوار المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات الحكومية وتشجير الشوارع الرئيسية وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة الموجودة على أسوار المدارس والمنشآت الحكومية.

وأشادت محافظ البحيرة بمدى تفاعل المواطنين وحرصهم على إظهار الشكل الجمالى والحضارى داخل مراكزهم وقراهم وتعاونهم مع الجهات المشاركة فى المبادرة كما أشادت بالتنسيق والتعاون الجيد مع كافة الجهات المشاركة.

كما أكدت عبده، على ضرورة تضافر كافة الجهود للارتقاء بمنظومة النظافة ونشر الوعى المجتمعى بأهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية مع كافة مؤسسات المحتمع فى حل مشكلة النظافة، مشيرة إلى أنه قد تم تقسيم المبادرة إلى خمسة مراحل تستهدف كل مرحلة عدد ثلاث مراكز.

وأضافت محافظ البحيرة، أن المبادرة تأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة على مستوى محافظات الجمهورية وجعلها سلوك حضارى وعلامة من علامات التقدم والرقى.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس خالد عمارة رئيس مركز ومدينة أبوحمص، والمهندس سعد غراب رئيس مجلس مدينة دمنهور.



