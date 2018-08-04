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صور .. غلق وتشميع 5 محلات لتجهيز البضائع المهربة فى بورسعيد

السبت، 04 أغسطس 2018 06:52 م
صور .. غلق وتشميع 5 محلات لتجهيز البضائع المهربة فى بورسعيد جانب من الحملة
بورسعيد – السيد فلاح
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قال العميد وليد البيلي، رئيس حى الزهور بمحافظة بورسعيد، إن الحى شن حملة على المحلات التي تزاول نشاط تخزين الملابس بدون ترخيص، والتي تستخدم بعد ذلك للتهريب، وتم غلق وتشميع 5 محلات بمنطقة أبراج النزهة بعد أن صدر لهم قرارات بالغلق.
 
أضاف، رئيس حى الزهور، أن الحى أزال إشغالات بدون ترخيص أمام المقاهي العمومية،  كما قام بصيانة المسطحات بمنطقة عثمان بن عفان المطلة علي شارع العاشر من رمضان، وقامت إدارة تحسين البيئة برفع تجمعات القمامة بمنطقة عمر بن عبد العزيز العادي كما تم كنس الشوارع الداخلية لمنطقة علي بن أبي طالب طاقة شمسية، والانتهاء من إصلاح ماسورة المياه بمنطقة الـ 5000 وحدة وسحب المياه المتراكمة بالمنطقة.
 
وفى حى العرب تابع باسم عمر رئيس الحى العرب أعمال النظافة وكنس وتجريف ورفع الرمال ورفع القمامة والمخلفات بمنطقه الساحل وشارع عاطف السادات ومحيط حديقه الأسره وخلف مسجد الشاطئ وحديقه الشاطئ ومحيط الإسعاف، كما تواصل الحملات اليومية لمتابعة الإشغالات والشوارع التى تم فتحها لتيسير الحركة المرورية بعدد من الشوارع.
 
وفى مدينة بورفؤاد، قامت إدارة تحسين البيئة، فى أطار مكافحة ظاهرة جامعي الفرزة من صناديق القمامة، برفع العديد من عربات جمع الفرزة وسحب العربات المخالفة وذلك للتأثير بالسلب علي منظومة النظافة كما أنها ظاهرة مخالفة للقانون حيث يعمل بها أطفال دون السن القانوني للعمل مع تعدد الشكاوي من سكان بعض العقارات التي تتم بالمحلات اسفلها بالفرزة مما يساعد علي انتشار القوارض والحشرات.
 
بورسعيد (1)
حملة ازالة اشغالات ببورسعيد 

بورسعيد (2)
جانب من الحملة 

بورسعيد (3)
جانب من الحملة

بورسعيد (4)
اغلاق محلات مخالفة 

بورسعيد (5)
جانب من الحملة

 


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