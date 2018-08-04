صور.. زراعة الشرقية: لجان لفحص الزراعات وعمل يوم تدريبى بمركز أبو كبير

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن هناك لجانا تقوم بالمرور الدوري للاطمئنان على حالة زراعات المحاصيل الصيفية ومتابعة المراكز الإرشادية، مشيرا إلى ترؤس المهندس جمال أحمد كمال مدير عام الإرشاد لجنة ضمت أخصائى الذرة والأرز ومسئول المراكز الإرشادية.

وقامت بالمرور اليوم على مركز أبو كبير وكفر صقر والتقت اللجنة مع رئيس قسم الإرشاد بهذه المراكز، وبعد المرور وفحص الزراعات تأكدت اللجنة أن الحالة العامة للمحاصيل مبشرة بالخير، وأوصت بضرورة تكثيف عمل ندوات وقوافل إرشادية بالمراكز الإرشادية والاهتمام بعملية الري للمحاصيل خلال هذه الفترة لارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل يوم تدريبى بمركز أبو كبير عن محصول الأرز فى مجال تكنولوجيا توفير مياه الرى فى محصول الأرز، وبحضور الدكتور عبدالله عبدالنبي، والدكتور محمود يوسف، والدكتور مجاهد من مركز بحوث الأرز بسخا، حيث شرحوا للمزارعين الصنف سخا 107، وأنه يتحمل العطش ويقاوم الأمراض والتوصيات الفنية للمحصول وذلك تحت إشراف الاستاذ الدكتورعبدالله عبدالنبي رئيس مكون نقل التكنولوجيا بمركز الأرز.



الزراعات



اثناء اليوم التدريبى