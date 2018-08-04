video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الأرز: طن الشعير تراجع سعره 1300 جنيه ليباع بـ4700

السبت، 04 أغسطس 2018 10:00 م
شعبة الأرز: طن الشعير تراجع سعره 1300 جنيه ليباع بـ4700 زراعة الأرز
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار طن الأرز الشعير تراجع بما قيمته 1300 جنيه لينزل سعره من 6000 جنيه إلى ما بين 4600 وحتى 6800 جنيه لطن الأرز الشعير.

وبشأن أسباب تراجع سعر الأرز، أضاف شحاتة لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الكميات التى كان يخزنها ضعاف النفوس بحسب قوله خرجت مع استقبال الموسم الجديد لمحصول الأرز، هو ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وقال شحاتة لـ"اليوم السابع"، إن الكميات المستوردة لم تؤثر فى الأسواق حتى الآن، لافتا إلى أنه خلال شهر سبتمبر المقبل ومع بدء ظهور المحصول الجديد فى الأسواق، الأمر الذى سيدفع فى اتجاه خلق توازن سعرى وعدم شعور المستهلك بغياب المنتج من السوق.

وكشف رئيس شعبة الأرز، أن سعر طن الأرز الأبيض حاليا يتراوح ما بين 6700 وحتى 8.500 جنيها لأعلى نوعية فى السوق، مشيرا إلى أنه يتم توريد الأرز لوزارة التموين حاليا بسعر 7.50 جنيه للكيلو حيث يتم توريد الطن بسعر 7500 جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة البيئة: جهود لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الناتجة عن قش الأرز

وزير الزراعة: نسعى لاستنباط أصناف جديدة من الأرز ترشد استخدام المياه

أسواق فاينانشيال: انخفاض جميع أنواع الأرز ببداية شهر أغسطس

أسعار الأرز

شعبة الأرز

الأرز الشعير

الارز الابيض




لا تفوتك
​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة