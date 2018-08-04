شعبة الأرز: طن الشعير تراجع سعره 1300 جنيه ليباع بـ4700

كتب إسلام سعيد

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار طن الأرز الشعير تراجع بما قيمته 1300 جنيه لينزل سعره من 6000 جنيه إلى ما بين 4600 وحتى 6800 جنيه لطن الأرز الشعير.

وبشأن أسباب تراجع سعر الأرز، أضاف شحاتة لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الكميات التى كان يخزنها ضعاف النفوس بحسب قوله خرجت مع استقبال الموسم الجديد لمحصول الأرز، هو ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وقال شحاتة لـ"اليوم السابع"، إن الكميات المستوردة لم تؤثر فى الأسواق حتى الآن، لافتا إلى أنه خلال شهر سبتمبر المقبل ومع بدء ظهور المحصول الجديد فى الأسواق، الأمر الذى سيدفع فى اتجاه خلق توازن سعرى وعدم شعور المستهلك بغياب المنتج من السوق.

وكشف رئيس شعبة الأرز، أن سعر طن الأرز الأبيض حاليا يتراوح ما بين 6700 وحتى 8.500 جنيها لأعلى نوعية فى السوق، مشيرا إلى أنه يتم توريد الأرز لوزارة التموين حاليا بسعر 7.50 جنيه للكيلو حيث يتم توريد الطن بسعر 7500 جنيه.