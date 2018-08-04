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رئيس مدينة بئر العبد: "البردويل" تستعيد طبيعتها و16 ألف صياد يستأنفون العمل

السبت، 04 أغسطس 2018 11:35 م
رئيس مدينة بئر العبد: "البردويل" تستعيد طبيعتها و16 ألف صياد يستأنفون العمل بحيرة البردويل
كتب أحمد جودة
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قال نصر الله محمد نصر، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إن هناك نحو 16 ألف يعملون ويستفيدون من بحيرة البردويل بمنطقة بئر العبد فى شمال سيناء، مضيفا أنها تعود بالنفع على مئات الأسر، التى تجلب لهم الرزق.

وأضاف "نصر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أن البحيرة تنتج جميع أنواع الأسماك، وتتميز بوجود أسماك مميز غير موجود بالبحيرات الأخرى مثل أسمال "الدينيس والوقار والجمبرى"، لافتا إلى أن الحياة بدات تعود من جديد. 

 


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مدينه بئر العبد

بحيره البردويل

شمال سيناء




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