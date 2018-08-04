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بعد تعليقه النارى على المفاوضات مع أمريكا..

دعوات فى إيران للحرس الثورى بالابتعاد عن السياسية

السبت، 04 أغسطس 2018 12:55 م
دعوات فى إيران للحرس الثورى بالابتعاد عن السياسية النائب الإيرانى المعتدل على مطهرى
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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دعا النائب الإيرانى المعتدل على مطهرى لإبتعاد الحرس الثورى عن السياسية وعدم إطلاق تصريحات لا تصب فى صالح البلاد، وذلك عقب تعليق نارى لقائد الحرس الثورى محمد على جعفرى تعلیقا على الدعوة الأمريكية لفتح حوار مباشر مع طهران.

 

وعارض النائب الإيرانى تصريحات جعفرى، والتى قال فيها أن "الشعب الإيراني لن يسمح لمسئوليه باللقاء أو التفاوض مع الشيطان الأكبر"، وأشار إلى أنه "حتى الرؤساء الذين سيكونون بعدك لن يرون ذلك اليوم (أى يوم التفاوض مع إيران)".

 

وبعث مطهرى برسالة مفتوحة إلى جعفرى نشرها الإعلام الإيرانى قال فيها إن تصريحات قائد الحرس الثورى لا تصب فى صالح البلاد.

 

وأكد مطهرى على أن التفاوض أو عدمه مع الولايات المتحدة يتبع فقط قرارات المرشد الأعلى وليس مؤسسة الحرس الثورى، لافتا إلى أن مثل هذه التصريحات تصدر فقط من ممثل الجماهير الإيرانية أى رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب وليس من أى مسئول.

 

وذكّر مظهرى قائد الحرس الثورى بتعليمات قائد الثورة الايرانية الامام الخمينى لهذه المؤسسة العسكرية (الحرس الثورى) بالابتعاد وعدم الانخراط فى السياسة لأنها ستؤدى إلى وقوع الخلافات وتشغله عن عمله الأساسى، واعتبر النائب المعتدل أن تدخل المؤسسات والمسئولين فى أعمال بعضهم البعض تعد إحدى معضلات فى البلاد.

 

ويرتفع حدة النقاش الدائر فى الداخل الإيرانى عقب الدعوة التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الإثنين الماضى للقاء قادة إيران لإجراء حوار مباشر غير مشروط.


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